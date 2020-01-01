Аресты, обыски, угрозы. Выборы в Беларуси

Шестые перевыборы Александра Лукашенко в Беларуси обещают стать самыми необычными за 26 его правления. На появление реальных оппонентов власть отвечает силой.

Коронавирус и экономический кризис играют против любых властей, которым в этот период предстоят выборы. Не стала исключением даже Беларусь, где Александр Лукашенко правит бессменно 26 лет. В августе его будут уже в шестой раз переизбирать, но вдруг у вечного президента появились реальные оппоненты. Белорусы выходят на улицы, участвуют в сборе подписей за альтернативных кандидатов, Батька же отвечает, что никаких Майданов в Беларуси не допустит.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в Беларуси.

Конкурентам – тюрьма

Реальную конкуренцию Лукашенко на выборах попытались составить три кандидата блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и дипломат Валерий Цепкало. Тихановский уже задержан. В Белгазпромбанке, который до выдвижения в президенты возглавлял Бабарико – обыски. Также обыски прошли в частных компаниях ПриватЛизинг, Кентавр и Кампари — все они клиенты Белгазпромбанк. В рамках дела Белгазпромбанка было задержано 15 человек — это бывшие и действующие топ-менеджеры банка, а также представители коммерческих структур.

Виктор Бабарико сразу объявил, что преследованию подверглись его друзья и бывшие коллеги и что дело носит “заказной политический характер”. “Это давление на меня. Формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли за мной”, — заявил бывший банкир. Позже стало известно о задержании как минимум двух координаторов инициативной группы Бабарико по выдвижению кандидатом в президенты: Владимира Дударева и Светланы Купреевой. При этом Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в фирмах, которые фигурируют в деле. Женщину называют подругой семьи Бабарико, теперь она находится в СИЗО КГБ и к ней не пускают адвоката.

EPA Виктор Бабарико

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что главные акционеры банка — российский Газпром и его дочерний Газпромбанк. Россияне назвали действия белорусских властей незаконными.

Без социологии

Социологические исследования, которые позволили бы объективно оценить рейтинг потенциальных кандидатов, в Белоруссии не проводятся. Интернет-опросы тоже запрещены после того, как Лукашенко набирал на них не больше 3%. Однако ряд косвенных показателей свидетельствует о том, что Виктор Бабарико — самый популярный альтернативный кандидат на этих выборах. В инициативную группу бывшего банкира входят 8904 человека, за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 335 тысяч подписей (хотя согласно Конституции достаточно собрать 100 тысяч). Эти цифры многократно выше, чем у других участников предвыборной гонки, — разумеется, за исключением Лукашенко. Официально у действующего президента 11480 членов инициативной группы и около 1,5 миллиона подписей, однако в объективности этих показателей многие сомневаются, объясняя их масштабным использованием административного ресурса.

Угрозы

Блогер Сергей Тихановский и еще семь его сторонников уже признаны политзаключенными. Вместо него в президенты баллотируется его жена Светлана, но угрожают и ей. Она опубликовала видеообращение, в котором заявила, что ей и ее детям угрожают, требуя прекратить участие в избирательной кампании. Она намекнула, что снимется с выборов: “Передо мной стоит выбор — дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден”.