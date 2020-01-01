Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении COVID-19

Британские ученые выяснили, что препарат дексаметазон эффективен в лечении больных коронавирусом.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает канал ITV во вторник, 16 июня.

Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, - смертность снизилась в половину.

Джонсон подчеркнул, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

В свою очередь главный научный советник правительства Патрик Валанс сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

"Дексаметазон недорогой, широко доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире", - добавил Валланс.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство предприняло шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика.

Напомним, что ранее ученые не нашли подтверждений эффективности гидроксихлорохина при COVID-19. Противомалярийный препарат не может предотвратить смерти от коронавируса. Смертность среди принимавших препарат оказалась выше смертности среди тех, кто его не принимал.

Также сообщалось, что ученые предложили комбинацию препаратов для лечения COVID-19. Если комбинация Ремдесивира и Барицитиниба покажет себя успешной, она может стать новым стандартом для лечения коронавируса.

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