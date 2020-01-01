Австрия приняла новый пакет мер по спасению экономики еще на €12 млрд

Ранее правительство страны уже одобрило выделение приблизительно 38 млрд евро, чтобы помочь австрийской экономике справиться с последствиями пандемии.

В Австрии правительство одобрило новый пакет мер по спасению экономики, увеличивающий сумму помощи примерно до 50 миллиардов евро. Об этом сообщает Kurier во вторник, 16 июня.

Пакет состоит из мер, предусматривающих единовременную выплату пособия по безработице в размере 450 евро в течение трех месяцев, сокращение самой низкой ставки подоходного налога до 20% с 25% и налоговые льготы для инвестиций компаний до 14%.

Отметим, что новые меры дополнят ранее выделенные 38 миллиардов евро помощи компаниям и рабочим, впервые объявленной в марте. Новый пакет составляет примерно 12 миллиардов евро.

"Мы возвращаемся к нормальной жизни быстрее, чем много других стран, но все равно необходимо оказывать помощь...и обеспечить стимулы для роста, чтобы экономика могла восстановиться как можно скорее", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

В частности, новый пакет включает в себя 5,2 миллиарда евро налоговых льгот и 6,3 миллиарда евро "инвестиционного пакета", включая инвестиционные налоговые льготы.

Напомним, что в Дании всем гражданам выплатят почти по $3 тысячи. Всего власти страны потратят более $9 млрд, которые должны будут поступить в национальную экономику и способствовать ее оживлению.

Также сообщалось, что в Японии потратят еще $300 млрд на поддержку бизнеса и населения. Объем пакета поддержки национальной экономики и населения в условиях пандемии возрос почти до $1,1 трлн.

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