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На аукционе продали совместное письмо Ван Гога и Гогена

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Письмо было написано в период первого и второго ноября 1888 года. В нем рассматривается вопрос о создании ассоциации авангардных художников.
Отрывок из совместного письма художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена
Отрывок из совместного письма художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена

Письмо, написанное художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном, продали на аукционе в Париже за 210 600 евро. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает парижский аукционный дом Drouot.

Первоначально ожидалось, что документ найдет нового владельца за 180-250 тысяч евро. 

Послание адресовано общему другу художников живописцу Эмилю Бернару. Оно послано из Арля, где ван Гог и Гоген совместно работали, в начале ноябре 1888 года. Отправители писали части документа по очереди.

В нем Гоген и Ван Гог излагают в нем свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".

Также, в письме Ваг Гог пишет о своих взглядах на современное искусство и уверяет, что новые художники появятся в тропических странах. Гоген призывает адресата не обращать внимания на чрезмерно эмоциональные размышления друга, но сообщает, что разделяет восторг тропиками и намерен туда отправиться. 

Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников. 

Ранее на аукционе Sotheby's продали одну из старейших бутылок коньяка, произведенного в XVIII веке еще до Великой французской революции. Покупатель из Азии отдал за нее 118,5 тысячи фунтов стерлингов. 

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Теги: Франция, Ван Гог, торги, письмо, художники, аукцион., Гоген
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Источник: korrespondent.net

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