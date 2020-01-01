Трюдо подтвердил скорую передачу "черных ящиков" МАУ Парижу

Иран планировал передать "черные ящики" Украине, однако впоследствии заявил, что они не содержат важной информации, после чего задержки с их передачей объяснял пандемией коронавируса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран планирует передачу Франции "черных ящиков" сбитого в январе самолета украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины. По его словам, передача состоится в ближайшее время. Об этом, во вторник, пишет Deutsche Welle.

Трюдо подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.

"Черные ящики должны быть доставлены во Францию в ближайшее время", - заявил он.

По словам Трюдо, давление на Иран для достижения правосудия будет продолжено.

"Мы собираемся и далее давить на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", - добавил Трюдо.

Напомним, катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет был сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибло 176 человек.

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