Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР возобновляет военные учения вблизи границы с Южной Кореей

Комментариев: 0
На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей, а позже уничтожили переговорный офис.
Приграничный город Кэсон
Приграничный город Кэсон

Северная Корея разместит военных в районе Кэсона и окрестностях гор Кымгансан на границе с Южной Кореей. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление генштаба КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

По словам представителя генштаба, в туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон для их защиты "будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения".

Ранее во вторник стало известно, что КНДР полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон. В тот же день правительство Южной Кореи выразило глубокое сожаление по поводу взрыва межкорейского офиса и всю ответственность за данную ситуацию и ее последствия возложило на КНДР.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Решение Пхеньяна вызвали пропагандистские листовки, которые забросили южнокорейские активисты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Южная Корея, КНДР, Сеул, Пхеньян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь