КНДР возобновляет военные учения вблизи границы с Южной Кореей

На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей, а позже уничтожили переговорный офис.

Северная Корея разместит военных в районе Кэсона и окрестностях гор Кымгансан на границе с Южной Кореей. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление генштаба КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

По словам представителя генштаба, в туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон для их защиты "будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения".

Ранее во вторник стало известно, что КНДР полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон. В тот же день правительство Южной Кореи выразило глубокое сожаление по поводу взрыва межкорейского офиса и всю ответственность за данную ситуацию и ее последствия возложило на КНДР.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Решение Пхеньяна вызвали пропагандистские листовки, которые забросили южнокорейские активисты.

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