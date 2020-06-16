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Мужчина сбросил с крыши дома двоих соседских детей

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Инцидент произошел в одном из самых густонаселенных районов Калькутты в минувшие выходные.
В отношении мужчины проведут экспертизу для установления психического здоровья
В отношении мужчины проведут экспертизу для установления психического здоровья
REUTERS

В индийском штате Западная Бенгалия мужчина сбросил двоих соседских детей с крыши четырехэтажного здания в центре Калькутты. В результате инцидента двухлетний ребенок погиб, а 6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает India Today

Как сообщает издание, причиной такого поступка стала ссора двоих мужчин. Уточняется, что 55-летний мужчина и отец погибшего ребенка, которые проживают в Буррабазаре, поссорились несколько недель назад, а 14 июня между ними вновь завязался спор. Тогда мужчина схватил и толкнул детей своего соседа с крыши дома. 

Мужчину арестовали. Городской суд 15 июня назначил ему меру пресечения в виде двух недель  содержания под стражей. Расследование в рамках дела продолжается. Подозреваемого, как отмечается, допросят, а также проведут в его отношении экспертизу для установления психического здоровья. 

Известно, что шестилетний ребенок по прежнему находится в тяжелом состоянии. 

Ранее в индийском штате Гуджарат родители похоронили по ошибке живого младенца, появившегося на свет на два с половиной месяца раньше положенного срока. 

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Теги: дети, Индия, ссора, крыша, убийство
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Источник: korrespondent.net

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