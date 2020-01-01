Далай-лама обратится к миру из-за пандемии коронавируса

Его святейшество призывает для преодоления пандемии проявлять решительность и мужество, а также "применять технологи и присущую человеку изобретательность".

В среду Далай-лама XIV совместно с писателем Пико Айером проведет прямую трансляцию, посвященную пандемии коронавируса. Об этом, во вторник, 16 июня, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Далай-ламы.

"17 июня его святейшество Далай-лама XIV с писателем Пико Айером в рамках серии "Новый отважный мир" Джайпурского литературного фестиваля поговорят об уроках, которые человечеству нужно выучить в связи с эпидемией коронавируса, он даст наставления на ближайшие месяцы", - идет в анонсе обращения к миру Далай-ламы.

Уточняется, что трансляция пройдет с 5.30 до 6.30 утра (по Киеву).

Ранее Далай-лама порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса.

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