В Техасе произошла стрельба в торговом центре
Во вторник вечером в торговом центре Galleria Dallas в городе Даллас, штат Техас, США, произошла стрельба. Об этом, в среду, 17 июня, сообщила газета The Dallas Morning News со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, более десяти полицейских машин в 18:45 по местному времени выехали на место происшествия.
Сведений о возможных жертвах стрельбы к настоящему времени нет.
Ранее в российской республике Ингушетия произошла стрельба в городе Назрань, в результате которой погибли пять человек и еще двое пострадали.
Накануне в Москве на Ленинском проспекте неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД. В итоге ранения получил сам стрелок и двое силовиков.
Также сообщалось, что в Одессе пьяные военные устроили стрельбу возле детского центра Молодая гвардия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet