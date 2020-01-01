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В Техасе произошла стрельба в торговом центре

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Детали случившегося пока неизвестны, сообщений о возможных жертвах или раненых в результате стрельбы на данный момент не поступало.
В торговом центре Galleria Dallas произошла стрельба
В торговом центре Galleria Dallas произошла стрельба
The Dallas Morning News

Во вторник вечером в торговом центре Galleria Dallas в городе Даллас, штат Техас, США, произошла стрельба. Об этом, в среду, 17 июня, сообщила газета The Dallas Morning News со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, более десяти полицейских машин в 18:45 по местному времени выехали на место происшествия. 

Сведений о возможных жертвах стрельбы к настоящему времени нет.

Ранее в российской республике Ингушетия произошла стрельба в городе Назрань, в результате которой погибли пять человек и еще двое пострадали. 

Накануне в Москве на Ленинском проспекте неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД. В итоге ранения получил сам стрелок и двое силовиков.

Также сообщалось, что в Одессе пьяные военные устроили стрельбу возле детского центра Молодая гвардия.

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Теги: США, стрельба, Техас, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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