Пхеньян возложил ответственность за ухудшение отношений на Сеул

Отношения КНДР и Южной Кореи стали "игрушкой" США, считает сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон.

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну заявила, что Южная Корея несет ответственность за ухудшение отношений между Пхеньяном и Сеулом, которые, по ее словам, превратились в игрушку в руках США. Об этом, в среду, 17 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Всем хорошо известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи", - говорится в заявлении.

Как заметила первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Сеул должен был принести извинения и дать обещание, что подобное больше не повторится.

Она также добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только "сожалеть и оплакивать" случившееся.

Ранее сообщалось, что Северная Корея разместит военных в районе Кэсона и окрестностях гор Кымгансан на границе с Южной Кореей.

Напомним, на прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи. Решение Пхеньяна вызвали пропагандистские листовки, которые забросили южнокорейские активисты.

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