Лукашенко поищет замену российскому газу

Существуют другие поставщики газового ресурса, готовые работать с Беларусью, заявил президент.

Беларусь может получать для своих нужд не только российский газ. Об этом во вторник, 16 июня, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки.

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал он.

Напомним, ранее Беларусь и РФ подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа и его транспортировке по газопроводам на территории страны.

"Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Белоруссию в 2020 году", - заявило Минэнерго РФ.

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