Турция вернулась к масочному режиму

В стране фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом после ослабления карантинных ограничений.

Власти Турции вновь ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в 42 из 81 провинции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило информагентство Associated Press.

"Наши санитарно-эпидемиологические комитеты в провинциях продолжают принимать решения, которые направлены на снижение рисков распространения коронавирус. Особенно в городах, где наблюдается увеличение случаев инфицирования", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Кок.

В остальных провинциях жители обязаны носить маски в общественном транспорте, в магазинах, а также торговых центрах. Им также рекомендуют придерживаться социального дистанцирования.

В Турции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом после возобновления работы кафе, ресторанов, спортзалов, парков, пляжей и музеев, а также снятия ограничений на междугородные поездки.

За последние дни фиксируют более 1500 новых случаев суточного инфицирования по сравнению с 800-900 ранее.

Напомним, в Турции сняли ряд ограничений , введенных из-за риска распространения коронавируса. Полностью снят запрет выходить на улицу молодежи младше 18 лет. Пожилые люди старше 65 лет смогли выходить на улицу с 10.00 до 20.00.

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