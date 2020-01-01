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Турция вернулась к масочному режиму

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В стране фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом после ослабления карантинных ограничений.
Обязательное ношение масок вернулось в половину турецких провинций
Обязательное ношение масок вернулось в половину турецких провинций
 
Власти Турции вновь ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в 42 из 81 провинции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило информагентство Associated Press.
 
 
"Наши санитарно-эпидемиологические комитеты в провинциях продолжают принимать решения, которые направлены на снижение рисков распространения коронавирус. Особенно в городах, где наблюдается увеличение случаев инфицирования", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Кок.
 
В остальных провинциях жители обязаны носить маски в общественном транспорте, в магазинах, а также торговых центрах. Им также рекомендуют придерживаться социального дистанцирования.
 
В Турции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом после возобновления работы кафе, ресторанов, спортзалов, парков, пляжей и музеев, а также снятия ограничений на междугородные поездки. 
 
За последние дни фиксируют более 1500 новых случаев суточного инфицирования по сравнению с 800-900 ранее.
 
Напомним, в Турции сняли ряд ограничений, введенных из-за риска распространения коронавируса. Полностью снят запрет выходить на улицу молодежи младше 18 лет. Пожилые люди старше 65 лет смогли выходить на улицу с 10.00 до 20.00.

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Теги: Турция, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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