Медведев заявил, что Украина помешала РФ избавиться от санкций

Дмитрий Медведев пожаловался на Украину.

Поскольку многочисленные попытки РФ под предлогом пандемии COVID-19 добиться отмены международных санкций не увенчались успехом, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в этом Украину.

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Об этом он написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Он отметил, что в провале инициативы РФ виновны несколько стран, среди которых и Украина.

Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций", - пишет Медведев.

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По его словам, делалось это якобы для того, "чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи".

Между тем, США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции.

Напомним, ЕС продлевает крымские санкции против России. Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.

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