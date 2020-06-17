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Медведев заявил, что Украина помешала РФ избавиться от санкций

Комментариев: 5
Дмитрий Медведев пожаловался на Украину.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
EPA/UGP

Поскольку многочисленные попытки РФ под предлогом пандемии COVID-19 добиться отмены международных санкций не увенчались успехом, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в этом Украину. 

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Об этом он написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Он отметил, что в провале инициативы РФ виновны несколько стран, среди которых и Украина.

Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций", - пишет Медведев. 

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По его словам, делалось это якобы для того, "чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи".

Между тем, США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции.

Напомним, ЕС продлевает крымские санкции против России. Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.

 

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Теги: санкции, РФ, Украина, пандемия
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Комментариев (5)
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Woodbrother    17.06.2020, 11:52
Оценка:  +3
Woodbrother
Кремлевские фашисты-агрессоры как расчувствовались. Верните сц_уки краденное, компенсируйте материальный и моральный ущерб, и тогда можно будет подумать об отмене санкций .
fulminate    17.06.2020, 11:49
Оценка:  +3
fulminate
Причинно-следственные связи? Не не слышал. У нас на россии такого нет...
Lyonya-Space    17.06.2020, 11:48
Оценка:  +3
Lyonya-Space
МедведЁва нужно судить за гос. измену!
Он за отмену санкций, которые исключительно на пользу нарассее!...
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 11:21
Оценка:  +8
ЗаелоПластинку
Мы с радостью поддержим россию в ее стремлении снять санкции как только она уберет свои войска и оружие с Донецкой, Луганской областей и АРК Крым. Только нужно ли убирать, если они на пользу?
PINKIPAU    17.06.2020, 11:21
Оценка:  +5
PINKIPAU
А прекратить войну и вернуть оккупированные территории эта гнилая страна -РФ не пробовала ? Куски дерьма кацапские, должны из под себя жрать, подыхать нам на радость))).
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