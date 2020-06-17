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Польша отменила авиарейсы из Украины

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На 17 июня двумя авиакомпаниями планировалось четыре рейса из Киева во Вроцлав, Краков и Варшаву.
Полеты из УКраины отложены польскими властями на неопределенный срок
Полеты из УКраины отложены польскими властями на неопределенный срок
 
Правительство Польши отменило свое предыдущее решение о возобновлении авиасообщения с Украиной после снятия карантинных ограничений. Об этом в среду, 17 июня, сообщило издание Европейская правда.
 
 
По его данным, на 17 июня из аэропорта Киев были запланированы рейсы авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав, а также рейс авиакомпании LOT в Варшаву. 
 
"Все они отменены - как и обратные рейсы из Польши", - отмечает издание. При этом Польша в ночь на среду разрешила рейсы из стран-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.
 
Напомним, с 15 июня Украина открыла международные авиаперелеты. В этот день из киевского аэропорта Борисполь планировалось 13 международных рейсов в страны Европы и Азии.

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Теги: Польша, авиаперелет, карантин, авиакомпании, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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