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В мире рекордный прирост случаев коронавируса

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Количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире продолжает рекордно расти - уже более 8,2 миллиона.
В мире рекордный прирост случаев коронавируса

В мире в очередной раз зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом - за минувшие сутки выявили 142 557 заражений COVID-19, свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего заболевших в Бразилии - 37278 случаев, в США - 25450, в Индии - 11135.

За сутки от коронавируса умерло 6592 пациентов.

Всего в мире уже 8 266 741 случай заболевания коронавирусом, из них 4 323 358 выздоровели, 446 195 человек умерли.

 

Отметим, рекордное количество случаев коронавируса также в Украине - 756. Всего в стране 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели.

 

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Теги: заболевание, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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