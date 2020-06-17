Польша отказалась возобновлять авиасообщение с Украиной

Полеты запрещены до 30 июня.

Предварительно запланированные на утро, 17 июня, авиарейсы из Киева в Варшаву и Краков, а также обратные рейсы, отменены. Причиной этому стало то, что Польша решила пока не восстанавливать авиасообщение с Украиной.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Польша разрешила возобновить в ночь на среду международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. В этот список не попали Великобритания, Швеция и Португалия. Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

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К слову, аэропорт "Борисполь" отменил запланированные на 17 июня авиарейсы в Будапешт (Венгрия) и Дортмунд (Германия).

Напомним, аэропорт "Киев" внезапно отменил все международные рейсы. Уже на второй день открытия международных перелетов один из главных аэропортов закрыл воздушные ворота в страну.

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