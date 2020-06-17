В России минимум случаев коронавируса с апреля
За сутки в России впервые с 30 апреля выявили менее 8 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.
В России суточный прирост заболевших коронавирусом упал до минимума с конца апреля. Согласно данным оперштаба на среду, 17 июня, за сутки выявили 7 843 заболевших.
Всего в России 553 301 заразившийся коронавирусом.
За последние сутки от COVID-19 скончались 194 человека, общее количество жертв в РФ выросло до 7 478.
За весь период выздоровели 304 342 пациента (10 036 за последние сутки).
Тем временем, в Украине рекордное количество случаев коронавируса - 756 за сутки. Всего в стране 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели.
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