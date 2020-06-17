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В России минимум случаев коронавируса с апреля

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За сутки в России впервые с 30 апреля выявили менее 8 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.
В России уже более 550 тысяч заболевших коронавирусом
В России уже более 550 тысяч заболевших коронавирусом

В России суточный прирост заболевших коронавирусом упал до минимума с конца апреля. Согласно данным оперштаба на среду, 17 июня, за сутки выявили 7 843 заболевших.

Всего в России 553 301 заразившийся коронавирусом.

За последние сутки от COVID-19 скончались 194 человека, общее количество жертв в РФ выросло до 7 478.

За весь период выздоровели 304 342 пациента (10 036 за последние сутки).

Тем временем, в Украине рекордное количество случаев коронавируса - 756 за сутки. Всего в стране 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 11:30
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Пусть эти мрази дохнут.Это всё-равно не люди. (с) Великий гуманист Антибес
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