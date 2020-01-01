Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гондурасе президент и первая леди заболели COVID-19

Комментариев: 0
Президент заявил, что на выходных почувствовал себя нехорошо, а теперь тест подтвердил у него коронавирус.
Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом
Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом

В Гондурасе президент Хуан Орландо Эрнандес и его жена Ана Гарсия заболели COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 июня.

"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом", - заявил Эрнандес.

Врачи порекомендовали гондурасскому президенту покой, но он продолжит работать удаленно. Президент уточнил, что у него заболевание протекает в легкой форме, он уже начал принимать лекарства и чувствует себя лучше.

В свою очередь у жены Эрнандеса коронавирус протекает бессимптомно. Также коронавирус выявили у двоих его сотрудников, которые уже проходят лечение.

Напомним, что в мире рекордный прирост случаев коронавируса. Количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире продолжает рекордно расти - уже более 8,2 миллиона.

Также сообщалось, что в Украине рекордное число новых случаев COVID-19. Общее количество случаев коронавируса превысило 33 тысячи, при этом число смертей от инфекции в Украине уже почти 950.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Гондурас, пандемия, первая леди, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь