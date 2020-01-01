Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию

Комментариев: 0
Девушка поскользнулась и упала в обрыв с огромной высоты. Спортсменка была весьма перспективной. Она собиралась выступать на Олимпиаде в Токио.
Дуади погибла недалеко от дома
Дуади погибла недалеко от дома
NZ Herald

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая. 16-летняя спортсменка сорвалась и упала со 150-метровой скалы, пишет Reuters.

Девушка вместе с друзьями отправилась осматривать скалы недалеко от своего дома. На одном из участков она поскользнулась и рухнула в обрыв.

Люси Дуади была восходящей звездой скалолазания. Она - чемпионка мира среди юниоров в боулдеринге (разновидность скалолазания).

Спортсменка должна была принимать участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Напомним, что врачи назвали вероятную причину смерти девушки на ультрамарафоне под Одессой.

Также мы писали, что полиция Таиланда озвучила версию гибели украинской журналистки.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Франция, умер, скала, скалолазание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь