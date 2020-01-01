Трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию

Девушка поскользнулась и упала в обрыв с огромной высоты. Спортсменка была весьма перспективной. Она собиралась выступать на Олимпиаде в Токио.

Дуади погибла недалеко от дома NZ Herald

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая. 16-летняя спортсменка сорвалась и упала со 150-метровой скалы, пишет Reuters.

Девушка вместе с друзьями отправилась осматривать скалы недалеко от своего дома. На одном из участков она поскользнулась и рухнула в обрыв.

Люси Дуади была восходящей звездой скалолазания. Она - чемпионка мира среди юниоров в боулдеринге (разновидность скалолазания).

Спортсменка должна была принимать участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Напомним, что врачи назвали вероятную причину смерти девушки на ультрамарафоне под Одессой.

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