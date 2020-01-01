Трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая. 16-летняя спортсменка сорвалась и упала со 150-метровой скалы, пишет Reuters.
Девушка вместе с друзьями отправилась осматривать скалы недалеко от своего дома. На одном из участков она поскользнулась и рухнула в обрыв.
Люси Дуади была восходящей звездой скалолазания. Она - чемпионка мира среди юниоров в боулдеринге (разновидность скалолазания).
Спортсменка должна была принимать участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.
Cмотрите фотогалерею: Трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию
Напомним, что врачи назвали вероятную причину смерти девушки на ультрамарафоне под Одессой.
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