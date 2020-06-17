Опубликовано новое видео взрыва узла связи КНДР
Опубликовано новое видео с моментом взрыва в городе Кэсон межкорейского узла связи на границе с Южной Кореей. Видео опубликовано NK News в Twitter.
Видео снято сотрудниками СМИ Северной Кореи. На кадрах ролика виден момент взрыва и обрушение здания. Также виден большие клубы дыма.
КНДР взорвала межкорейский узел связи после появления новости о планах Северной Кореи укрепить границу и ввести войска в демилитаризованную зону на границе.
NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.— NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2020
North Korea demolished the office at approximately 2:50 p.m. on Tuesday.
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