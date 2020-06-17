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Опубликовано новое видео взрыва узла связи КНДР

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Сотрудники северокорейских СМИ опубликовали видео с моментом взрыва межкорейского переговорного узла на границе с Южной Кореей.

Опубликовано новое видео с моментом взрыва в городе Кэсон межкорейского узла связи на границе с Южной Кореей. Видео опубликовано NK News в Twitter.

Видео снято сотрудниками СМИ Северной Кореи. На кадрах ролика виден момент взрыва и обрушение здания. Также виден большие клубы дыма.

КНДР взорвала межкорейский узел связи после появления новости о планах Северной Кореи укрепить границу и ввести войска в демилитаризованную зону на границе.

 

 
 

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Теги: Северная Корея, видео, взрыв, связь, КНДР, Корея
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Источник: korrespondent.net

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