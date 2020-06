Опубликовано новое видео взрыва узла связи КНДР

Опубликовано новое видео с моментом взрыва в городе Кэсон межкорейского узла связи на границе с Южной Кореей. Видео опубликовано NK News в Twitter.

Видео снято сотрудниками СМИ Северной Кореи. На кадрах ролика виден момент взрыва и обрушение здания. Также виден большие клубы дыма.

КНДР взорвала межкорейский узел связи после появления новости о планах Северной Кореи укрепить границу и ввести войска в демилитаризованную зону на границе.

NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.



North Korea demolished the office at approximately 2:50 p.m. on Tuesday.



MORE HERE: https://t.co/gsKpEz8Mhi pic.twitter.com/SwIlaljM50