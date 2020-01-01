Украинец 6 дней голодал под заводом в Чехии, требуя отдать долг по зарплате

Мужчина объявил голодовку под заводом.

Украинец из Закарпатья Ярослав Чепа шесть дней голодал у здания завода в Чехии, требуя у работодателей выплатить долги по заработной плате.

Об акции протеста украинец рассказывал на странице своей общественной организации "Иностранец не раб" в соцсети.

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Известно, что акция проходила в чешском городе Добржиш под стенами завода Bobcat. Причиной стало то, что Ярославу Чепе и другим работникам завода посредник между работодателем и работником не заплатил зарплату за три месяца.

Мужчина отметил, что целью голодовки является привлечение внимания к проблеме невыплаты зарплаты заработной платы украинцам не только в Чехии, но и во всей Европе. Он расположился возле автобусной остановки под плакатом и флагами Чехии и Украины. По его словам, в рамках протеста шесть дней он пил только воду.

Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема - не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане и их обманывают. Они едут за будущим, заработать для своей семьи, а в конце - они не получают денег за свою работу, - рассказал Чепа.

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Отметим, что протест получил огласку и оказался действенным. Агент вышел на связь с мужчиной и пообещал полностью погасить долг до 29 июня, а сейчас уже выплатил первый транш.

Мне позвонил юрист, сказал, что средства уже поступили на счет - первый транш. Поэтому на этом я закончу голодовку, но не закончу наше дело, пока деньги не получат люди, которые работали, - рассказал мужчина.

Напомним, посредников, зарабатывающих на заробитчанах, будут штрафовать. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.

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