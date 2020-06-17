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Без экзамена по русскому языку: Украинцам упросили получение паспорта РФ

Комментариев: 5
Россия решила упростить процедуру получения гражданства.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В среду, 17 июня, Российская Федерация официально отменила для граждан Украины и Белоруссии обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России. 

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Об этом сообщает РБК.

К слову, до сегодняшнего дня украинцы могли получить гражданство РФ только после прохождения собеседования на знание языка. Теперь же в случае, если они свободно говорят на русском, украинцы и белорусы автоматически признаются носителями языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ, СССР или Российской империи.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов рассказал, что уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционной службе.

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Он также отметил, что эта мера позволит упростить получение гражданства для более чем 200 тысяч украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в стране с видом на жительство.

Напомним, в ОРДЛО российские паспорта получили почти 200 тыс человек. Еще около 100 тысяч заявлений на получение паспорта РФ находятся на стадии оформления.

 

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Теги: РФ, паспорт РФ, Россия, гражданство РФ
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Комментариев (5)
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navigator2    17.06.2020, 15:27
Оценка:  -1
navigator2
уже бягу! встигнуть би!
Woodbrother    17.06.2020, 15:24
Оценка:  0
Woodbrother
Куриный паспорт совсем обесценился. Видать совсем плохи дела на умирающей московии
МиЗдобулиАфрику    17.06.2020, 15:18
Оценка:  -24
МиЗдобулиАфрику
Прекрасная новость.Спасибо,братья!
Woodbrother    17.06.2020, 15:22
Оценка:  -2
Woodbrother
Что в этой новости прекрасного? Из самой на россии местные разбегаются как тараканы. Это же каким надо быть дебилом, что бы поехать в концлагерь на ПМЖ
navigator2    17.06.2020, 15:27
Оценка:  +1
navigator2
щта? які ще браття? Ху...йло тобі брат? ню-ню
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