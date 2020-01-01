В Китае есть риск новой волны коронавируса

Ситуация в Пекине аналогична ситуации в Ухане в январе 2020 года. Новая вспышка произошла на продуктовом рынке, но власти города говорят, что выявили ее на раннем этапе.

В Китая существуют риске возникновения новой эпидемии COVID-19, но на этот раз в Пекине. Об этом со ссылкой на власти Китая сообщает CBS News в среду, 17 июня.

Новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе 2020 года. По словам главного эпидемиолога Китая У Цзунью, следующие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, как распространяется вирус.

В свою очередь власти Пекина утверждают, что новую вспышку COVID-19 выявили на раннем этапе. Вспышка охватывает в основном рынок Синьфади, заявила замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

"На данный момент среди зараженных преобладает обычная и легкая форма протекания болезни, доля таких пациентов - 95%", - сказала Пан Синхо.

По ее информации, все первые случаи заболевания тесно связаны с рынком Синьфади, и, анализируя кривую эпидемии, можно сделать вывод, что вспышка была выявлена на раннем этапе.

"На основании текущих эпидемиологических исследований и результатов лабораторных тестов, а также результатов проверки окружающей среды и связанных с ней людей, проведенных ранее, можно сказать, что основная область нынешней эпидемии в Пекине охватывает главным образом рынок Синьфади", - подытожила представительница властей.

Напомним, на прошлой неделе на крупнейшем пекинском оптовом рынке Синьфади выявили вспышку коронавируса . Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте.

На рынке в Пекине выявили десятки носителей коронавируса . В связи с этим в отдельных районах Пекина усилены меры контроля. На данный момент проведены порядка 200 тысяч тестов на коронавирус.

Военное положение. Вспышка нового штамма в Пекине

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