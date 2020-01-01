"Черная среда" для Асада: дядю посадили, США ввели санкции

США ввели санкции против Башара Асада и его жены Асмы, а также против крупного сирийского предпринимателя Мухаммеда Хамшо.

Суд Парижа приговорил Рифата Асада, дядю нынешнего президента Сирии Башара Асада, к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махинации. А власти США ввели новые санкции против Сирии, которые затрагивают самого Башара Асада. Об этом стало известно в среду, 17 июня.

Так, Рифат Асад был признан виновным в отмывании средств в составе организованной группы лиц и нарушениях налогового законодательства. Правоохранители выявили его махинации в сфере недвижимости, а также растрату госсредств сирийского правительства в период с 1984 по 2016 год, сообщает AFP.

Указано, что империя недвижимости дяди Башара Асада оценивается в 800 млн евро. Его активы находятся во Франции, Испании и Великобритании.

Теперь суд постановил конфисковать французское имущество 82-летнего Рифата Асада. Это два особняка в Париже, около 40 квартир, замок и конный завод в центральном департаменте Валь-д'Уаз.

Также США объявили о новых санкциях по Сирии в рамках "закона Цезаря". Под них попадают президент Башар Асад и его супруга Асма, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Министерство финансов и Госдепартамент объявляют о 39 решениях по санкциям (в отношении физических и юридических лиц – ред.) в рамках "закона Цезаря" и исполнительного указа 13894 как о начале кампании по экономическому и политическому давлению на Асада с целью лишить его доходов и поддержки в ведении войны и совершении зверств против сирийского народа", – говорится в заявлении.

"Мы вводим санкции против Башара Асада и его жены Асмы, а также против Мухаммеда Хамшо (один из крупнейших предпринимателей Сирии – ред.)", – говорится в тексте.

Как отмечается, новые американские санкции против Сирии в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения Сирии (CAESAR Syria Civilian Protection Act), не касаются оказания гуманитарной помощи. Вашингтон продолжит ее предоставлять в том числе в контролируемых сирийским правительством районах страны.

Напомним, в конце мая Совет Евросоюза продлил на год санкции в отношении Сирии. В санкционный список ЕС внесены 273 человека и 70 организаций, связанных с нынешним режимом.

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