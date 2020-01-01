В Германии возле вокзала прогремел взрыв

Инцидент произошел в городе Гюнцбург в Баварии. По предварительной информации пострадали 15 человек.

В Баварии произошел взрыв на вокзале Reuters (архив)

В Гюнцбурге, федеральная земля Бавария, Германия, прогремел взрыв возле вокзала. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает ТАСС в среду, 17 июня.

"Взрыв в пустом здании на вокзале в Гюнцбурге. Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные. Полиции известно о 15 легко пострадавших", - сказано в сообщении.

Предварительная версия правоохранителей гласит, что в здании взорвался газовый баллон, однако точная причина взрыва пока не установлена.

В результате инцидента повреждены несколько зданий, взрыв повредил около 30 автомобилей, ущерб оценивается в семизначную сумму.

Напомним, что ранее на Кипре прогремел взрыв у входа в редакцию интернет-издания. В городе Лимасол у входа в здание на улице Камелия сработало самодельное взрывное устройство.

Также сообщалось, что в Кабуле при взрыве в мечети погибли четыре человека. Среди жертв взрыва в мечети Шер-Шах-Сури в западной части Кабула оказался имам Азизулла Мофлех.

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