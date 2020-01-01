В США на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса"

Проводимые в Миннеаполисе "службы возрождения" – новая форма протеста, утверждают участники религиозных собраний.

В американском городе Миннеаполис сотни людей собираются на месте смерти афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы принять участие в так называемых службах возрождения, обрядах крещения и увидеть религиозные чудеса. Об этом сообщает издание The Christian Post.

"Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь", – заявил лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист.

Он привел собственное свидетельство необъяснимого с точки зрения науки события, которое произошло здесь, когда мужчина, глухой на одно ухо, стал им слышать.

По мнению участников здешних религиозных собраний, проводимые ими "службы возрождения" – новая форма протеста.

"Когда случается несправедливость и появляется боль, лучший способ исцелить сердца – обратиться к небесам", – поясняют они.

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Напомним, Джордж Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американских городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.

Многие западные знаменитости и спортсмены выразили возмущение в связи со смертью Флойда и потребовали разбирательства.

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