Машина с британским премьером попала в аварию в центре Лондона. Инцидент произошел из-за того, что на дорогу выбежал участник митинга курдов.

В центре Лондона, Великобритания, премьер-министр Борис Джонсон попал в ДТП. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера в среду, 17 июня.

"Премьер находился в машине, никто не пострадал", - сказал спикер.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 — Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

Очевидцы утверждают, что водителю машины, в которой находился премьер, пришлось резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов.

Тогда следовавший за машиной премьера автомобиль охраны натолкнулся на нее, слегка помяв бампер. Виновника ДТП задержали правоохранители.

