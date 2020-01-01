Трамп сдает назад. Реформа полиции в США

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов против насилия правоохранителей и расизма подписал указ о реформе полиции.

Что будет с полицией в США

Протесты в США начинают добиваться своего. Дональд Трамп на фоне падения собственного рейтинга накануне выборов затеял реформу полиции. Последний опрос Reuters показывает отрыв демократа Джо Байдена от Трампа на 13 процентных пунктов. Американцы все больше критикуют Трампа за ответ на пандемию коронавируса и протесты против жестокости полиции. И президент начинает действовать в ответ.

Корреспондент.netразбирался, как в США будут реформировать полицию.

Запрет удушающих

Своим указом Трамп, в частности, запретил полицейским применять удушающий прием при задержании — “физический маневр, ограничивающий способность человека дышать с целью обездвижить его”. Такой прием позволят применять, если жизнь полицейского находится в опасности.

Именно удушающий прием привел к гибели Джорджа Флойда из-за чего и начались протесты в США.

Также Трамп распорядился создать национальную базу, содержащую сведения о полицейских, нарушениях, допущенных ими, в том числе информацию о чрезмерном применении силы. Помимо этого президент распорядился выделить гранты на обучение полицейских, чтобы те знали, как можно мирно разрешить конфликты.

На церемонии подписания указа Дональд Трамп выразил соболезнования семьям людей, убитых полицейскими.

Не распустят

Городской совет Миннеаполиса, откуда и начались протесты, уже принял резолюцию, согласно которой будет разработана “новая модель укрепления общественной безопасности”. А в Сиэтле активисты создали зону, “свободную от полиции”.

Страной активно ширятся предложения по упразднению правоохранительных органов и передаче их обязанностей альтернативным структурам. Член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар от демократов даже назвала полицейских "раковой опухолью".

Но власти на такой шаг пойти не готовы. "Все мы здесь находимся в безопасности, только потому, что полицейские каждый день занимаются своей работой. Нам надо прекратить очернять наших полицейских", - заявила в ответ пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинэни.

Сам Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование.

Предложение демократов

В свою очередь, представители Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы.

Демократы также предлагают запретить стражам порядка применять удушающие приемы, а также запретить в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

Ничего не поменяется

Даже если в каких-то штатах инициатива по созданию органов, на общественных началах контролирующих безопасность, и будет реализована, ситуацию с насилием это не изменит, более того, в конечном итоге всё это приведёт к ухудшению ситуации с преступностью, полагает российский политолог Сергей Судаков.

“Те группы, которые будут контролировать и патрулировать районы штата, в любом случае станут вести себя достаточно жёстко. При этом если на первом этапе ещё можно допустить определённое снижение криминогенной обстановки, то рано или поздно всё вернётся на круги своя. Более того, количество случаев преступности, наоборот, увеличится, поскольку профессиональный институт будет упразднён”, — отметил аналитик.

А в крупных городах, по мнению Судакова, функционирование такого рода структур вместо полиции и вовсе невозможно.