Трамп пообещал вакцину и лекарства от COVID до конца года

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал вакцину, лекарства и терапию от COVID до конца года.

До конца 2020 года в США появится вакцина, говорит Трамп

В США до конца этого года будут готовы лекарства и вакцина от коронавируса. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге, онлайн-трансляция которого опубликована в Twitter Белого дома.

"До конца года мы будем иметь эффективную вакцину, лекарства и терапию. Это будет фантастическим днем", - сказал Трамп.

Как известно, по последним данным в США зафиксировано более 2,2 миллиона случаев заражения.

Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.

По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса.

Отметим, ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против коронавируса.

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