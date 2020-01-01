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Трамп пообещал вакцину и лекарства от COVID до конца года

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Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал вакцину, лекарства и терапию от COVID до конца года.
До конца 2020 года в США появится вакцина, говорит Трамп
До конца 2020 года в США появится вакцина, говорит Трамп
 
В США до конца этого года будут готовы лекарства и вакцина от коронавируса. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге, онлайн-трансляция которого опубликована в Twitter Белого дома.
 
"До конца года мы будем иметь эффективную вакцину, лекарства и терапию. Это будет фантастическим днем", - сказал Трамп.
 
Как известно, по последним данным в США зафиксировано более 2,2 миллиона случаев заражения.
 
Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.
 
По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса.
 
Отметим, ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против коронавируса.

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Теги: США, вакцина, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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