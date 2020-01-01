Украина приблизилась к НАТО - Столтенберг

Киев выиграет от усиленного доступа к программам альянса и таким образом еще больше приблизится к нему, указал генсек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Украину с предоставлением статуса партнера альянса с расширенными возможностями. Об этом он заявил 17 июня на пресс-конференции, которая состоялась в видеорежиме, сообщило агентство Интерфакс-Украина

"Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Северо-Атлантическим Советом, всеми союзниками по НАТО партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в партнерстве между НАТО и Украиной и является признанием взноса Украины в миссии и операции НАТО", - отметил Столтенберг.

По его словам, как партнер с расширенными возможностями, Украина "выиграет от усиленного доступа к программам" альянса.

"Они (украинцы) повысят доступ к натовским учениям, к большему обмену информацией, включая выводы из различных оценок, которые мы делаем в НАТО. Они приблизятся еще ближе к НАТО, как это у нас с другими партнерами расширенных возможностей – Финляндией, Швецией, Грузией, Иорданией и Австралией. К этому списку мы добавили Украину", - подчеркнул генсек.

Корреспондент.net , 12 июня Как сообщал, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО . Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.

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