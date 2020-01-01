США продадут Украине катера и технику на $600 млн

Госдеп утвердил контракт на передачу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI, а также сопутствующих вооружений и военной техники.

Власти США утвердили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI, сопутствующих вооружений и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов. Об этом 17 июня сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, входящее в структуру Пентагона.

В соответствии с национальным законодательством разрешение на возможную поставку выдал Госдепартамент США и американская администрация официально уведомила об этом Конгресс.

Отмечается, что украинское правительство сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 легких орудий MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44, средств связи и прочего.

В Пентагоне подчеркнули, что выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США".

При этом указано, что Украина является партнером США, способствующим "политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе", а предлагаемая сделка укрепит способность страны "отражать текущие и будущие угрозы".

Благодаря катерам Украина получит возможность "лучше защищать территориальные воды и другие интересы на море".

В Минобороны США уверены, что сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

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