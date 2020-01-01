Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США продадут Украине катера и технику на $600 млн

Комментариев: 0
Госдеп утвердил контракт на передачу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI, а также сопутствующих вооружений и военной техники.
Катеры Mark VI
Катеры Mark VI
commons.wikimedia.org
 
Власти США утвердили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI, сопутствующих вооружений и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов. Об этом 17 июня сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, входящее в структуру Пентагона.
 
В соответствии с национальным законодательством разрешение на возможную поставку выдал Госдепартамент США и американская администрация официально уведомила об этом Конгресс.
 
Отмечается, что украинское правительство сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 легких орудий MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44, средств связи и прочего.
 
В Пентагоне подчеркнули, что выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США".
 
При этом указано, что Украина является партнером США, способствующим "политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе", а предлагаемая сделка укрепит способность страны "отражать текущие и будущие угрозы".
 
Благодаря катерам Украина получит возможность "лучше защищать территориальные воды и другие интересы на море".
 
В Минобороны США уверены, что сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.
 
Ранее сообщалось, что США передали Украине военное оборудование на более чем 60 миллионов долларов, включая противотанковые ракеты Javelin.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, армия и вооружение, США, Украина-США, катера, военная помощь, Военная помощь США Украине, вооружение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь