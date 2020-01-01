В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО

Альянсу приходится адаптироваться к обстановке в сфере безопасности и реагировать на новые военные вызовы России.

Министры обороны стран НАТО приняли решение усилить системы ПВО и ПРО, чтобы противостоять ядерной ракетной угрозе со стороны России. Об этом 17 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита, сообщает Интерфакс-Украина

"Мы решили укрепить общие системы ПВО и ПРО", - отметил Столтенберг, перечисляя меры, принятые для противостояния РФ и ее ядерному арсеналу.

По его словам, в том, что касается ядерного оружия, "поведение России - дестабилизирующее и опасное", но альянс не собирается зеркально реагировать на развертывание новых российских вооружений.

"Мы не стремимся зеркально отвечать России, и мы не будем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - указал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, НАТО будет адаптировать и укреплять свой оборонный потенциал, видя, как "Россия модернизирует свои ядерные системы вооружений", и в особенности это касается новых ракетных систем.

"У НАТО есть силы для защиты всех союзников от любых угроз. Мы готовы, и мы можем это обеспечить. Мы повысили степень готовности наших сил за последние годы. Мы развернули боевые группы на восточном фланге Североатлантического альянса в государствах Балтии и в Польше. Мы расширили наше присутствие в Балтийском и Черном морях. И мы также модернизировали нашу оборону, адаптировали и модернизировали систему органов военного управления, и сейчас члены НАТО направляют все больше инвестиций в оборону, приобретают больше и разных оборонных средств", - подытожил генсек.

Напомним, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО . Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.

В РФ заявили, что внимательно относятся к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам и не считают, что такие действия альянса способствуют укреплению безопасности и стабильности в Европе.

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