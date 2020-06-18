КНДР грозит Южной Корее "невообразимым возмездием"

Взрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне, произведенный Пхеньяном, был лишь первым в череде шагов, направленных против Сеула.

Мужчина в Южной Корее смотрит новости об уничтожении межкорейского отделения связи в Кэсоне

Южную Корею ждут невообразимые ответные шаги КНДР, сообщила 18 июня центральная газета народной республики Нодон синмун

"Это только начало. Справедливое возмездие будет продолжаться, и оно находится далеко за гранью воображения тех, кто строит предположения о том, что может случиться дальше. Терпение военных КНДР иссякло. Сделанное ими объявление о подготовке детального плана боевых действий должно быть воспринято со всей серьезностью", - подчеркивается в статье.

Газета вновь обвинила Сеул, который не смог предотвратить отправку пропагандистских листовок на Север, в подрыве доверия Пхеньяна и нарушении договоренностей о взаимном отказе от провокаций.

В связи с этим северокорейские власти больше не будут обсуждать с соседней страной двусторонние отношения.

Напомним, 17 июня генштаб КНДР объявил о планах разместить в демилитаризованной зоне военных и восстановить свернутые ранее посты охраны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы.

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