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Израиль продлил жесткий карантин до августа

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Число зараженных за июнь выросло в шесть раз, но число тяжелобольных по-прежнему остается стабильным.
Израиль могут открыть для туристов с 1 августа
Израиль могут открыть для туристов с 1 августа
Getty Images
 
Жесткие карантинные ограничения в Израиле продолжат действовать до 1 августа. Такое решение в среду, 17 июня, принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней, сообщило издание Вести. 
 
 
Как отмечается в публикации, минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус.
 
"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
 
Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 чел.
 
Палаты коронавирусных отделений практически пусты, большинство переносят болезнь бессимптомно. Госпитализируют только в особых или потенциально опасных случаях. 
 
В Израиле на карантин закрыты 170 школ и детских садов, людям настоятельно советуют носить маски и сохранять социальную дистанцию. 
 
Напомним, в Украине Кабмин обновил механизмы для усиления карантина. Продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты, отметил премьер Денис Шмыгаль.

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Теги: Израиль, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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