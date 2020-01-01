Израиль продлил жесткий карантин до августа

Число зараженных за июнь выросло в шесть раз, но число тяжелобольных по-прежнему остается стабильным.

Израиль могут открыть для туристов с 1 августа Getty Images

Жесткие карантинные ограничения в Израиле продолжат действовать до 1 августа. Такое решение в среду, 17 июня, принял местный парламент, продлив чрезвычайный режим на 45 дней, сообщило издание Вести.

Как отмечается в публикации, минздрав страны вновь открывает ранее демонтированные станции оперативного тестирования на коронавирус.

"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Число тестов растет, также увеличивается число новых заболевших: две недели назад было около 50 в сутки, сейчас почти 300. Но число тяжелобольных остается стабильным в пределах 40 чел.

Палаты коронавирусных отделений практически пусты, большинство переносят болезнь бессимптомно. Госпитализируют только в особых или потенциально опасных случаях.

В Израиле на карантин закрыты 170 школ и детских садов, людям настоятельно советуют носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Напомним, в Украине Кабмин обновил механизмы для усиления карантина . Продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты, отметил премьер Денис Шмыгаль.

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