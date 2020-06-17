В Италии всплеск коронавируса после ослаблений карантина
Совсем недавно в стране ослабили карантинные ограничения. после чего и зафиксировали всплеск новых случаев COVID.
В Италии зафиксировали возвращение роста числа новых случаев коронавируса - количество инфицированных составило за сутки 329 человек, тогда как днем ранее показатель был 210 случаев. Об этом сообщает агентство ANSA.
"Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошлые сутки рост составил 210 случаев", - говорится в сообщении.
В течение 24 часов в Италии зафиксировано 43 жертвы коронавируса, что означает увеличение по сравнению с 34 погибшими днем ранее.
Общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 448 человек.
Всего выздоровели и выписались из больниц до 179 455 человек.
Напомним, финальный пакет ослаблений карантина вступил в силу в Италии с понедельника, 15 июня.
Еще сообщалось, что в Италии близкие жертв коронавируса подают жалобы на государство.
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