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В Италии всплеск коронавируса после ослаблений карантина

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Совсем недавно в стране ослабили карантинные ограничения. после чего и зафиксировали всплеск новых случаев COVID.
В стране возобновился рост случаев коронавируса
В стране возобновился рост случаев коронавируса
Андрей Мальгин
 
В Италии зафиксировали возвращение роста числа новых случаев коронавируса - количество инфицированных составило за сутки 329 человек, тогда как днем ранее показатель был 210 случаев. Об этом сообщает агентство ANSA.
 
"Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошлые сутки рост составил 210 случаев", - говорится в сообщении.
 
В течение 24 часов в Италии зафиксировано 43 жертвы коронавируса, что означает увеличение по сравнению с 34 погибшими днем ранее.
 
Общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 448 человек.
 
Всего выздоровели и выписались из больниц до 179 455 человек.
 
Напомним, финальный пакет ослаблений карантина вступил в силу в Италии с понедельника, 15 июня.
 
Еще сообщалось, что в Италии близкие жертв коронавируса подают жалобы на государство.

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Теги: Италия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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