В Японии нашли погибшего украинского спортсмена

Месяц спустя найденное возле вершины Фудзи тело опознали как 37-летнего Алексея Борисенко.

Тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко обнаружено на горе Фудзи. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило информагентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.

Об исчезновении Борисенко в Японии стало известно еще в феврале. Тогда посольство Украины 7 марта обратилось в токийскую полицию с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена, который, по данным посольства, мог в одиночку попытаться совершить восхождение на Фудзи.

Полиция 12 мая обнаружила тело неизвестного мужчины у вершины высочайшей вершины Японии. Сейчас он опознан как Борисенко.

По данным СМИ, это украинский бегун и тренер по лыжному спорту, он прибыл в Токио для участия в международном марафоне, который потом был отменен из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщалось, 3 марта в Закарпатской области в районе горной долины Драгобрат обнаружили тело погибшего туриста из Киева , который катался на сноуборде во время снегопада и столкнулся с канатной опорой. Его нашли проезжавшие мимо лыжники.

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