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В Японии нашли погибшего украинского спортсмена

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Месяц спустя найденное возле вершины Фудзи тело опознали как 37-летнего Алексея Борисенко.
По данным украинского посольства, Борисенко собирался в одиночку покорить Фудзи
По данным украинского посольства, Борисенко собирался в одиночку покорить Фудзи
facebook.com/aleksej.ukr
 
Тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко обнаружено на горе Фудзи. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило информагентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.
 
 
Об исчезновении Борисенко в Японии стало известно еще в феврале. Тогда посольство Украины 7 марта обратилось в токийскую полицию с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена, который, по данным посольства, мог в одиночку попытаться совершить восхождение на Фудзи. 
 
Полиция 12 мая обнаружила тело неизвестного мужчины у вершины высочайшей вершины Японии. Сейчас он опознан как Борисенко.
 
По данным СМИ, это украинский бегун и тренер по лыжному спорту, он прибыл в Токио для участия в международном марафоне, который потом был отменен из-за вспышки нового коронавируса. 
 
Как сообщалось, 3 марта в Закарпатской области в районе горной долины Драгобрат обнаружили тело погибшего туриста из Киева, который катался на сноуборде во время снегопада и столкнулся с канатной опорой. Его нашли проезжавшие мимо лыжники.

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Теги: Япония, горы, спортсмен, гибель, восхождение
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Источник: korrespondent.net

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