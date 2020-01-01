Назарбаев заболел коронавирусом
Первый президент Казахстана принял решение уйти на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.
Тестирование первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на COVID-19 дало положительный результат. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
По его словам, повода для беспокойства нет, Назарбаев продолжает работать дистанционно и сейчас находится на самоизоляции.
Ранее коронавирусом заразились спикер казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин решили самоизолироваться.
Напомним, Назарбаев три года думал о сложении полномочий. Первый президент Казахстана ушел в отставку 19 марта 2019 года.
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