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Назарбаев заболел коронавирусом

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Первый президент Казахстана принял решение уйти на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.
Состояние здоровья Назарбаева не вызывает опасений, по словам его спикера
Состояние здоровья Назарбаева не вызывает опасений, по словам его спикера
 
Тестирование первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на COVID-19 дало положительный результат. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
 
 
 
По его словам, повода для беспокойства нет, Назарбаев продолжает работать дистанционно и сейчас находится на самоизоляции.
 
Ранее коронавирусом заразились спикер казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин решили самоизолироваться.
 
Напомним, Назарбаев три года думал о сложении полномочий. Первый президент Казахстана ушел в отставку 19 марта 2019 года.

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Теги: Казахстан, эпидемия, Назарбаев, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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