Назарбаев заболел коронавирусом

Первый президент Казахстана принял решение уйти на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

Состояние здоровья Назарбаева не вызывает опасений, по словам его спикера

Тестирование первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на COVID-19 дало положительный результат. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, повода для беспокойства нет, Назарбаев продолжает работать дистанционно и сейчас находится на самоизоляции.

Ранее коронавирусом заразились спикер казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин решили самоизолироваться.

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