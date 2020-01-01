Какой праздник 18 июня 2020: именины, поверья, традиции

Международный день пикника и Международный день суши, первое страхование жизни и день рождения Пола Маккартни. Об этих и других событиях и праздниках – в материале Korrespondent.net.

Сегодня, 18 июня, произошло много любопытных событий. Также день богат на самые разнообразные и неожиданные праздники.

18 июня - 169-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 196 дней.

Какие праздники 18 июня

Всемирный день гармонии. В этот день стремления человека направлены на совершенствование духа и тела.

Всемирный день гармонии. kto-chto-gde.ru

Международный день пикника. Сожно найти человека, который бы не любил пикники. Сам термин "пикник" происходит из Франции. Словом "piquer" обозначалось действие, типа "быстрого перекуса", а часть "nique" обозначало нечто малозначимое. Поэтому первые пикники были чем-то вроде "коллективных перекусов" на природе. Быстрыми, простыми и незамысловатыми. А поскольку речь шла о Франции, то без вина дело не обходилось.

День устойчивой гастрономии

День участкового инспектора полиции в Украине

День недалекого будущего

Международный день паники. Постарайся сохранять спокойствие. Сделай глубокий вдох - не паникуйте.

День поиска четырехлистного клевера

День поиска четырехлистного клевера. YouTube

Международный день суши. Суши - блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность в мире.

День рождения детской коляски. В 1840 году английская королева Виктория, мать девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Тогда и зародилась мода на детские коляски.

Международный день гордости за успехи аутистов

День сыра в Латвии

День вишневого пирога в США

День сыроделов в США

День расточительства в США

День историка в Молдове

День рыбалки в США

День рыбалки. Twitter

День прав человека в Азербайджане

День эвакуации в Египте. Памятный день посвящен окончательному выводу британских войск с территории Египта 18 июня 1956 года. До этого британские войска находились в Египте в течение почти 70 лет.

День Конституции Сейшельских Островов

День работников органов юстиции Туркменистана

Что произошло 18 июня

1583 - первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1761 - в Российской империи учреждаются пенсии за службу.

1799 - русская армия Александра Суворова, совершая неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на реке Треббия (Северная Италия).

1815 - поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.

1873 - американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована на 100 долларов за попытку проголосовать на президентских выборах в США в 1872 году. Штрафа она так и не заплатила.

1903 - в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.

1934 - в Англии правительство призвало граждан пользоваться пешеходными переходами при пересечении дороги.

The Beatles. YouTube

1937 - экипаж самолета АНТ-25 (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.

1939 - В Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник.

1959 - впервые передана телевизионная передача из Англии в США.

Кто родился 18 июня

1812 - Иван Гончаров, писатель, автор романов Обломов, Обрыв, Обыкновенная история.

1907 - Варлам Шаламов, прозаик и поэт, создатель знаменитого литературного цикла о советских лагерях.

1926 - Аллан Сэндидж, американский астроном, первым открывший квазар.

1942 - Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник групп The Beatles.

1952 - Изабелла Росселлини, итальянская киноактриса и модель.

Церковные праздники 18 июня

Сегодня День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского. Старший брат святого благоверного князя Александра Невского, Феодор родился в 1218 году. Княжеское служение началось очень рано - уже в 1228 году.Святой князь Феодор был погребен в Юрьеве монастыре города Новгорода. В 1614 году шведы, разорив монастырь, разбили гробницу князя и, обретя его нетленные мощи, надругались над ними, поставив тело, "яко живо", у церковной стены.

Народный праздник 18 июня

Сегодня в народе отмечается Дорофеев день. Другие названия праздника: День Волхва-Дорофея, День сон-травы, Ночь сон-травы, Воробьиные ночи.

С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году.

Названия День/ночь сон-травы праздник получил за то, что в этот день распускается это волшебное и загадочное растение. Желтые и голубые цветы сон-травы распускаются по ночам. Собирать ее просто так нельзя — нужно знать специальные заговоры. Считалось, что узнать "правильную" сон-траву можно, опустив ее в ключевую воду в полнолуние: она непременно должна зашевелиться.

Twitter

С сон-травой были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за 12 верст. Поэтому в старинном травнике говорилось: "Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь - добро наживать; а хоромы строить - под угол класть, спокойно жить".

Именины 18 июня

В этот день именины празднуют: Аполлон, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Марк, Маркиан (Мартьян), Ника, Никандр, Павел, Федор.

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