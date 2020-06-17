В США на видео сняли таран толпы автомобилем
В американском городе Портленд, штат Орегон, авто протаранило толпу демонстрантов, есть пострадавшие.
В Портленде, США, автомобиль въехал в толпу протестующих, три человека пострадали. Об этом сообщили в полиции города.
Двигаясь по встречной полосе, автомобиль сбил несколько участников акции протеста и скрылся на высокой скорости.
Три человека получили травмы, водителя автомобиля задержали.
This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotest pic.twitter.com/RRvNgTEjZ3— Kevin Parks (@kevin_parks) June 17, 2020
Ранее сообщалось, что в США протестующие снесли памятник Отцу-основателю.
Также Корреспондент писал, что в Атланте протестующие подожгли ресторан.
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