В США на видео сняли таран толпы автомобилем

В Портленде, США, автомобиль въехал в толпу протестующих, три человека пострадали. Об этом сообщили в полиции города.

Двигаясь по встречной полосе, автомобиль сбил несколько участников акции протеста и скрылся на высокой скорости.

Три человека получили травмы, водителя автомобиля задержали.

This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotest pic.twitter.com/RRvNgTEjZ3