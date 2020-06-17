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В США на видео сняли таран толпы автомобилем

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В американском городе Портленд, штат Орегон, авто протаранило толпу демонстрантов, есть пострадавшие.

В Портленде, США, автомобиль въехал в толпу протестующих, три человека пострадали. Об этом сообщили в полиции города.

Двигаясь по встречной полосе, автомобиль сбил несколько участников акции протеста и скрылся на высокой скорости.

Три человека получили травмы, водителя автомобиля задержали.

 

 
Также Корреспондент писал, что в Атланте протестующие подожгли ресторан.
 

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Теги: США, ДТП, беспорядки, протесты, видео, толпа, авто
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Источник: korrespondent.net

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