Женщина ударилась в стеклянную дверь и погибла

Женщина не заметила закрытую стеклянную дверь в отделении банка и на бегу врезалась в нее, получив смертельную рану.

В Индии в городе Перумбавур клиентка банка врезалась в стеклянную дверь и погибла от полученной раны живота. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел в одном из отделений банка с 46-летней женщиной. Она вдруг побежала в направлении выхода, но не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее.

Осколок разбитого стекла ранил женщине область живота. Посетители банка поспешили ей на помощь. Женщину доставили в больницу, но вскоре она скончалась от полученной раны.

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