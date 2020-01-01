Женщина ударилась в стеклянную дверь и погибла
Женщина не заметила закрытую стеклянную дверь в отделении банка и на бегу врезалась в нее, получив смертельную рану.
В Индии в городе Перумбавур клиентка банка врезалась в стеклянную дверь и погибла от полученной раны живота. Об этом сообщает Daily Mail.
Несчастный случай произошел в одном из отделений банка с 46-летней женщиной. Она вдруг побежала в направлении выхода, но не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее.
Осколок разбитого стекла ранил женщине область живота. Посетители банка поспешили ей на помощь. Женщину доставили в больницу, но вскоре она скончалась от полученной раны.
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