Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Женщина ударилась в стеклянную дверь и погибла

Комментариев: 0
Женщина не заметила закрытую стеклянную дверь в отделении банка и на бегу врезалась в нее, получив смертельную рану.

В Индии в городе Перумбавур клиентка банка врезалась в стеклянную дверь и погибла от полученной раны живота. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел в одном из отделений банка с 46-летней женщиной. Она вдруг побежала в направлении выхода, но не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее.

Осколок разбитого стекла ранил женщине область живота. Посетители банка поспешили ей на помощь. Женщину доставили в больницу, но вскоре она скончалась от полученной раны.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой!

 
Также Корреспондент писал, что девочку в Малайзии до смерти искусали шершни.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: банк, смерть, Индия, видео, дверь, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь