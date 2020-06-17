Звезду Шоу 1970-х обвиняют в трех изнасилованиях

Известный актер был обвинен в изнасиловании трех женщин и арестован. Вскоре его выпустили под залог в несколько миллионов долларов. Сам актер заявляет, что он невиновен.

Американский актер Дэнни Мастерсон, исполнивший одну из главных ролей в ситкоме That '70s Show (Шоу 70-х), был задержан в Лос-Анджелесе по обвинениям в жестоком изнасиловании трех женщин. Преступления, утверждает следствие, произошли с 2001 по 2003 годы, пишет CNN.

Через несколько часов Мастерсона освободили под залог в 3,3 миллиона долларов.

Правоохранители отмечают, что двум жертвам на момент предполагаемого преступления было по 23 года, третьей - 28 лет. По словам жертв, преступление произошло в доме 44-летнего актера в Голливуде.

"Мистер Мастерсон и его жена полностью шокированы произошедшим, учитывая, что обвинения 20-летней давности неожиданно вылились в задержание, но они и их родственники уверены, что правда восторжествует. Люди, знающие мистера Мастерсона, знают, что эти обвинения лживы", - заявили адвокаты актера.

Если знаменитость будет признан виновным, ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Дэнни Мастерсон также известен по ролям в сериалах Мужчины в деле, Красавцы, Параллельные миры и в фильмах Рокеры, Всегда говори Да, Без лица и других.

Напомним, что американского продюсера Харви Вайнштейна обвинили еще четыре женщины. Одной из жертв на момент сексуального насилия было 17 лет.

Также сообщалось, что педофила поймали благодаря медицинской маске. Полицейским пришлось пойти на небольшую хитрость.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet