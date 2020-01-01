В Пекине отменили междугородные автобусные рейсы

Многие регионы Китая уже ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Пекина.

Власти Пекина с 19 июня запретили междугородние автобусные рейсы из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке китайской столицы. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил заместитель главы городского транспортного комитета Жун Цзюнь на брифинге.

"Услуги заказных туристических автобусов по-прежнему не будут работать. В связи с резким сокращением количества пассажиров мы получаем от компаний -перевозчиков заявки на приостановку работы", - сказал он. По словам чиновника, пассажиры, уже купившие билеты, смогут вернуть деньги.

В свою очередь, ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сообщил, что эпидемиологическое расследование вспышки COVID-19 на оптовом рынке Пекина дало новые сведения для выяснения причин эпидемии в Ухане.

"Мы проанализировали заболевших по роду их деятельности. Мы обнаружили, что больше всего заразились люди, которые покупали продукты водного промысла", - рассказал он на пресс-конференции.

Кроме того, эпидемиологи проанализировали, когда у заболевших начали проявляться симптомы. Выяснилось, что у работников, которые контактировали с рыбой и другими продуктами водного промысла, симптомы проявились раньше остальных.

Это заставило эпидемиологов связать вспышку на оптовом рынке Пекина со вспышкой на рынке морепродуктов в Ухане в конце прошлого года.

По предположениям китайских эпидемиологов, в помещениях, где продаются морепродукты, подходящая среда для выживания вируса, потому что там, как правило, достаточно низкая температура.

По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили 21 новый случай COVID-19 и три бессимптомных носителя. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 158 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.

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