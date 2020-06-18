Умерла британская певица Вера Линн

Артистка, имевшая огромную популярность в годы Второй мировой войны, скончалась на 104 году жизни. Она стала известной, как певица и как автор радиопрограммы для британских военных, находящихся на фронте.

Певица и дама Ордена Британской империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 года. Ее песня We'll Meet Again стала символом надежды во время Второй мировой войны, пишет Radio Times.

О смерти знаменитости сообщила ее семья.

"Семья со скорбью сообщает о кончине одной из самых любимых артисток Британии», - говорится в официальном сообщении родных Линн.

Вера Линн в годы Второй мировой войны вела популярную концертную радиопрограмму BBC Sincerely Yours (Искренне ваша), адресованную британским военнослужащим за рубежом.

В 2009 году Линн стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Она также стала первой британской артисткой, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh’n Sweetheart.

Девять лет назад Вера Линн учредила именной детский благотворительный фонд. В интервью она заявляла, что хочет, чтобы ее помнили за ее меценатство.

Напомним, что трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию.

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