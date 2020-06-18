Венгрия проиграла суд в деле Сороса

Европейский суд в Люксембурге встал на защиту неправительственных организаций с зарубежным финансированием.

Венгрия нарушила законодательство Евросоюза своим законом о зарубежном финансировании неправительственных организаций. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Европейская правда со ссылкой на опубликованное решение суда ЕС в Люксембурге.

По мнению суда, новые правила ввели дискриминационные и неоправданные ограничения для организаций, а также тех, кто их поддерживает.

Венгерские правила нарушают закрепленное в ЕС право на свободное перемещение капитала, а также основные права ЕС на уважение частной и семейной жизни, защиту личных данных и свободу объединений, подчеркивается в постановлении.

Венгрия в 2017 году приняла закон для обеспечения прозрачности общественных организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Критики считают, что закон был направлен против американского миллиардера Джорджа Сороса, бизнесмена венгерского происхождения, финансирующего неправительственные организации всем мире.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый статус Украины как партнера с расширенными возможностями не решает ее спор с Венгрией относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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