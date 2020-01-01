В России начали испытывать вакцину от COVID-19

Девяти добровольцам был введен один компонент российской комбинированной векторной вакцины, еще девяти – второй.

Группа добровольцев состоит из 18 человек

В России начались клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19. Ее ввели первым 18 добровольцам в военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ в четверг, 18 июня.

Указано, что военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.

"По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко.

"Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений", – добавляется в сообщении.

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Накануне сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинской вакцины против COVID-19 не будет.

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