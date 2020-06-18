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ЕС продлил санкции против России за Крым

Комментариев: 2
Санкции предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки.
Европейские санкции против России будут действовать еще год.
Европейские санкции против России будут действовать еще год.
 
Совет Европейского Союза утвердил продление еще на один год санкций против Российской Федерации, введенных после аннексии Крыма. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети.
 
 
По его словам, ЕС необходимо усилить давление на РФ за нарушения прав человека, незаконную выдачу российских паспортов, строительство Керченской железной дороги и выборы в Крыму.
 
Решение было принято в четверг по письменной процедуре. Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня.
 
Напомним, в среду, 10 июня, решение о продлении на один год крымских санкций против Российской Федерации принял комитет послов стран-членов ЕС.

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Теги: ЕС, Крым, санкции, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    18.06.2020, 15:09
Оценка:  +1
Vixerunt
лучше б вы с ними авиосообщ. прекратили и SWIFT выкл.
Russian-Troll    18.06.2020, 15:49
Оценка:  -23
Russian-Troll
Лучше б вы не майданили
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