ЕС продлил санкции против России за Крым

Санкции предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки.

Европейские санкции против России будут действовать еще год.

Совет Европейского Союза утвердил продление еще на один год санкций против Российской Федерации, введенных после аннексии Крыма. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети.

По его словам, ЕС необходимо усилить давление на РФ за нарушения прав человека, незаконную выдачу российских паспортов, строительство Керченской железной дороги и выборы в Крыму.

Решение было принято в четверг по письменной процедуре. Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня.

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