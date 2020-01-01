Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВОЗ отказалась от тестирования гидроксихлорохина

Комментариев: 0
Эксперименты и исследования с антималярийным препаратом остановили из-за его неэффективности.
Препарат неэффективен
Препарат неэффективен
 
Всемирная организация здравоохранения больше не будет проводить тестирование препарата гидроксихлорохин из-за его подтвержденной неэффективности в лечении больных COVID-19. Об этом сообщает Reuters. 
 
Ранее исследования препарата продвигал президент США Дональд Трамп, который считал, что препарат излечивает от коронавируса. 
 
Однако помимо подтвержденной неэффективности в лечении инфицированных, ученые отрицают положительное влияние препарата гидроксихлорохин на снижение показателя смертности от COVID-19. 
 
Поэтому набор новых пациентов для эксперимента остановили. Участники исследования, которые еще не закончили курс, могут его завершить или отказаться. 
 
Как сообщалось, накануне в США запретили прием гидроксихлорохина от COVID. К целесообразности такого решения пришли эксперты.
 
Ранее ученые из Оксфорда не нашли подтверждений эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Лекарственные препараты, ВОЗ, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь