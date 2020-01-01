ВОЗ отказалась от тестирования гидроксихлорохина

Эксперименты и исследования с антималярийным препаратом остановили из-за его неэффективности.

Всемирная организация здравоохранения больше не будет проводить тестирование препарата гидроксихлорохин из-за его подтвержденной неэффективности в лечении больных COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Ранее исследования препарата продвигал президент США Дональд Трамп, который считал, что препарат излечивает от коронавируса.

Однако помимо подтвержденной неэффективности в лечении инфицированных, ученые отрицают положительное влияние препарата гидроксихлорохин на снижение показателя смертности от COVID-19.

Поэтому набор новых пациентов для эксперимента остановили. Участники исследования, которые еще не закончили курс, могут его завершить или отказаться.

Ранее ученые из Оксфорда не нашли подтверждений эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина.

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