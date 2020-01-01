В России решили разблокировать Telegram
Мессенджер был заблокирован в России больше двух лет из-за отказа дать доступ к переписке пользователей.
В России спустя два года решили снять ограничения к мессенджеру Telegram.
Как заявили в Роскомнадзоре, запрет снят по согласованию с Генпрокуратурой РФ.
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2018 года суд в Москве принял решение о блокировании мессенджера Telegram за невыполнение требований ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России. Из-за этого оказались заблокированными миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки.
Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать.
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