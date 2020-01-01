В России решили разблокировать Telegram

Мессенджер был заблокирован в России больше двух лет из-за отказа дать доступ к переписке пользователей.

Роскомнадзор отменил ограничения против Telegram

В России спустя два года решили снять ограничения к мессенджеру Telegram. Как заявили в Роскомнадзоре, запрет снят по согласованию с Генпрокуратурой РФ. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - говорится в сообщении. Напомним, в апреле 2018 года суд в Москве п ринял решение о блокировании мессенджера Telegram за невыполнение требований ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России . Из-за этого оказались заблокированными миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент