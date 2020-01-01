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В России решили разблокировать Telegram

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Мессенджер был заблокирован в России больше двух лет из-за отказа дать доступ к переписке пользователей.
Роскомнадзор отменил ограничения против Telegram
Роскомнадзор отменил ограничения против Telegram
В России спустя два года решили снять ограничения к мессенджеру Telegram.
 
Как заявили в Роскомнадзоре, запрет снят по согласованию с Генпрокуратурой РФ.
 
"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в апреле 2018 года суд в Москве принял решение о блокировании мессенджера Telegram за невыполнение требований ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России. Из-за этого оказались заблокированными миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки.
 
Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает действовать. 
 

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Теги: Россия, Роскомнадзор, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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