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"Зеленая" энергетика обогнала атомную по объемам производства

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Кроме того, что "зеленая" энергетика обогнала атомную по объемам, в целом она за год выросла на 13, 7%.
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"Зеленая" энергетика стает все популярней
UBR
 
За прошлый год электростанции, изготовлящие электроэнергию на возобновляемых источниках, впервые обошли атомные электростанции по объему производства энергии в мире. Об этом свидетельствуют данные компании BP.
 
 
"Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост и обеспечили большую часть прироста спроса (41%) среди первичных энергоресурсов. При этом уровень выработки энергии ВИЭ впервые превышал ее производство атомными станциями", — говорится в отчете.
 
Также в 2019 году выработка электричества на основе "зеленых" источников выросла на 13,7 процентных пункта и составила 2805,5 тераватт-часов. При этом производство на АЭС выросло на 3,5 п.п. до 2796 тераватт-часов.
 
Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составила 10,4%, что впервые превысило показатель атомных станций.
 
Напомним, недавно в Кабмине заявили, что Украина в условиях энергетического кризиса не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.

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Теги: энергетика, электроэнергия, атомная станция
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Источник: korrespondent.net

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