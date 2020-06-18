На севере Москвы мужчина расстрелял свою бывшую девушку и ее семью
На севере Москвы произошла стрельба, погибли четыре человека, включая самого стрелка. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 июня.
"По предварительной информации, мужчина который застрелил трех человек, среди которых двое детей, покончил жизнь самоубийством", - цитирует агенство свой источник в правоохранительных органах.
При этом Mash пишет, что стрелок убил свою бывшую девушку, а также ее подругу и сына. Затем он застрелился сам. Злоумышленник вел стрельбу из карабина.
Девушку звали Елизавета Хлюпина, ей было 24 года, она работала моделью. Ее сын родился в 2019 году.
"Все произошло в результате конфликта между парнем и девушкой - какое-то время назад они расстались", - передает Telegram-канал.
Напомним, что ранее в Киеве семейная ссора закончилась стрельбой. Нетрезвый гражданин с оружием в руках устроил стрельбу в воздух на улице Ушинского. Его задержала полиция.
Также сообщалось, что пьяный селянин тяжело ранил подростка из ружья. Стрелявший в тот же вечер задержан полицейскими, следствие выясняет обстоятельства инцидента.
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